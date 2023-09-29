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Бизнес и законодательство 29.09.2023 14:26

Азерэнержи за 8 месяцев сохранил лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-августе 2023 года составил $1 млрд 325 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", в январе-августе 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - $314,4 млн, среди частных - физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - $78,1 млн

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR ($246,2 млн), SOCAR Polymer ($207,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($86,3 млн), ЗАО "AzerGold" ($50,1 млн), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" ($16,6 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($16,5 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ($1,2 млн), ООО "Azeripek" ($1,1 млн), Госслужба энергетики Нахчыванской АР ($0,6 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $59,8 млн, ООО "Baku Steel Company" - $54,1 млн, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $44,4 млн, ООО "Best Logistik" - $31,9 млн, ООО "STP Global Cable" - $29,4 млн, ООО "P-Aqro" - $28,1 млн, ООО "My Fruit" - $20,1 млн, ООО "Mega Fruit Az" - $19,9 млн, ООО "Almeyve" - $18,9 млн.

Азербайджан в январе-августе 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $2,2 млрд (+14,6% от показателя января-августа 2022 года).

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦАЭРК, ЭКСПОРТЕРЫ, НЕНЕФТЯНОЙ

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