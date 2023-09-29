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Внешняя политика 29.09.2023 14:55

Министры экономики Азербайджана и Грузии обсудили увеличение товарооборота и поощрение инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы экономического сотрудничества между Баку и Тбилиси.

«В рамках визита в Грузию обсудили с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили развитие двухсторонних связей, рост товарооборота, поощрение инвестиций и перспективы сотрудничества», - написал Джаббаров в соцсетях.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНИСТРЫ, ОБСУЖДЕНИЯ


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