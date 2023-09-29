Азербайджан рассчитывает на помощь Huawei в создании лаборатории искусственного интеллекта

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Китай провел встречу с руководством компании «Huawei».

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве, в целях применения опыта Китая в области искусственного интеллекта достигнута предварительная договоренность о создании лаборатории искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджане совместно с «Huawei».

Кроме того, стороны договорились о возможном участии «Huawei» в развитии системы «умный транспорт» в Баку.

Б.Рустамбеков