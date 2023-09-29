AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на поставку мебели для регионального филиала.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 05.10.2023.
Власти Азербайджана планируют в ближайшие 3 года вернуть в Карабах и В.Зангезур свыше 100 тыс. человек
Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха реинтеграцию и другие вопросы
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БРК и немецкий Helaba профинансируют строительство в Казахстане химзавода на 100 млн евро
Турция в июле сократила импорт нефти на 22% м/м, закупки дизтоплива увеличила на 1%
Турецкая Botas заключила с частным молдавским трейдером контракт на поставку 2 млн куб. м газа в сутки
Иностранцы за 8 мес. совершили в Азербайджане операции с банковскими картами на $835 млн
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В Азербайджане арестовали Мануняна по обвинению в многочисленных террористических преступлениях в Карабахе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
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Орбан поставил под сомнение скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
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Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС