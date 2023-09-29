Азербайджанские пограничники задержали Мнацаканяна, он доставлен в Баку - Погранслужба

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании в пятницу бывшего «министра обороны (2015-2018 года)» незаконного сепаратистского образования в Карабахе Левона Мнацаканяна. Согласно сообщению ГПС, Мнацаканян был задержан благодаря бдительности азербайджанских пограничников на погранично-пропускном пункте «Лачин» при попытке покинуть территорию Азербайджана в направлении Армении. «В сопровождении сил службы быстрого реагирования ГПС Мнацаканян доставлен в Баку. Задержанный передан государственным органам Азербайджана для принятия соответствующего решения», - отмечается в сообщении. Б.Рустамбеков

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