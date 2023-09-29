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Внешняя политика 29.09.2023 19:10

Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

В городе Тула (Россия) состоялось заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании. На заседании были обсуждены текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы», отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, СНГ


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