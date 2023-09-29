ВС Азербайджана уже конфисковали у армянских военных в Карабахе 20 единиц бронетехники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленную информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана. По состоянию на 18:00 29 сентября, конфисковано следующее оружие: стрелковое – 2215 единиц, гранатометы – 216 ед., пушки и гаубицы – 42 ед., минометы – 59 ед., противотанковое вооружение – 37 ед., вооружение ПВО – 133 ед. Конфискованная техника: бронетехника – 20 ед., автомобильная – 173 ед., прицепы – 21 ед., вспомогательная – 9 ед. Боеприпасы: ракеты – 984 ед., пушечные и гаубичные снаряды – 2760 ед., зенитно-артиллерийские снаряды – 2627 ед., минометные снаряды – 6653 ед., гранаты – 2333 ед., ручные гранаты – 1419 ед., патроны – 657552 ед., другие боеприпасы – 2165 ед. По конфискованным приборам ситуация следующая: оптические – 261 ед., другие – 35 ед., по снаряжению: средства индивидуальной экипировки – 710 ед., установки для различных видов оружия – 9 ед., другие – 2226 ед. Б.Рустамбеков

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