ВС Азербайджана уже конфисковали у армянских военных в Карабахе 18 единиц бронетехники

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленную информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана. По состоянию на 18:00 28 сентября, конфисковано следующее оружие: стрелковое – 1151 единиц, гранатометы – 84 ед., пушки и гаубицы – 16 ед., минометы – 39 ед., противотанковое вооружение – 22 ед., вооружение ПВО – 132 ед. Конфискованная техника: бронетехника – 18 ед., автомобильная – 120 ед., прицепы – 21 ед., вспомогательная – 5 ед. Боеприпасы: ракеты – 984 ед., пушечные и гаубичные снаряды – 2722 ед., зенитно-артиллерийские снаряды – 2627 ед., минометные снаряды – 6653 ед., гранаты – 2266 ед., ручные гранаты – 1368 ед., патроны – 652842 ед., другие боеприпасы – 2132 ед. По конфискованным приборам ситуация следующая: оптические – 216 ед., другие – 31 ед., по снаряжению: средства индивидуальной экипировки – 677 ед., установки для различных видов оружия – 8 ед., другие – 2076 ед. Р.Ахмедов

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