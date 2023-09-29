Алиев о СЭС в Джабраиле: надеюсь, проект начнется в 2024 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что строительство солнечной электростанции (СЭС) «Шафаг» мощностью 240 МВт в Джабраильском районе страны (Восточно-Зангезурский экономический район - ИФ) начнется в 2024 году.
«Что касается солнечной энергии, то в скором времени в Джабраильском районе будет построена новая станция мощностью 240 МВт. Надеюсь, что этот проект начнется в следующем году», - сказал Алиев в пятницу на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
По его словам, на освобожденных территориях уже запущены ГЭС мощностью 90 МВт. «К концу 2023 года этот показатель достигнет 170 МВт, к концу 2024 года – 270 МВт», - отметил он.
Как сообщалось ранее, проект строительства СЭС «Шафаг» будет реализован в партнерстве с компанией bp. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.
Р.Ахмедов
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