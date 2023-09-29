Ашхабад сохраняет интерес к поставкам газа в Европу посредством Транскаспийского газопровода - Бердымухамедов

Европейский вектор был и остается в повестке международного энергетического сотрудничества Туркмении, заявил спикер верхней палаты туркменского парламента (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов.

Его заявления, сделанные в пятницу Берлине на встрече глав делегаций государств Центральной Азии и представителей Восточного комитета экономики Германии, приводит Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ашхабад, по словам Бердымухамедова, делает упор на увеличение газодобывающих мощностей, расширение многовариантной газотранспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить поставки туркменского природного газа на мировые рынки.

"Следует особо отметить, что европейский вектор был и остается в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана. В этом контексте хочу подтвердить твердую позицию Туркменистана по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода", - подчеркнул Бердымухамедов.

Председатель Халк Маслахаты отметил, что "для этого многое сделано в последние 15 лет, выстроено системное партнерство с Европейский союзом".

"Готовы возобновить наши активные контакты с соответствующими структурами Европейской комиссии, отдельными европейскими государствами и компаниями в контексте реализации крупных международных энергетических проектов", цитирует Бердымухамедова информагентство.

Бердымухамедов также предложил бизнесу ФРГ партнерство в электроэнергетике, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.

"Строительство и модернизация электростанций, развитие сети линий электропередачи и другие проекты могут служить сферами совместного приложения усилий", - цитирует Бердымухамедова информагентство.

По его словам, одновременно Ашхабад уделяет большое внимание развитию "зеленой" энергетики, в частности, использованию солнца и ветра, водородной энергетики.

По его словам, отдельной актуальной темой является взаимодействие с иностранными компаниями и международными структурами в вопросах сокращения выбросов метана в атмосферу, утилизации попутного газа на месторождениях углеводородов.

В настоящее время Туркменистан, которая после России, Ирана и Катара занимает четвертое место в мире по запасам газа, поставляет газ в Китай, Россию и в Азербайджан (по свопу через Иран).

Ашхабад уже много лет обсуждает с Азербайджаном, Турцией, Грузией и ЕС возможность строительства Транскаспийского газопровода мощностью от 10 млрд до 30 млрд кубометров газа в год. Комментируя проект, президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что считает маловероятной его реализацию, пока не будет ясности с источниками финансирования. Ранее он подчеркивал, что газопровод не является проектом Азербайджана - роль страны исключительно транзитная.

Долгое время Москва и Тегеран были против проекта строительства газопровода. Однако в августе 2018 года в казахстанском Актау президенты России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Согласно документу, для прокладки трубопровода по морскому дну Каспия согласие всех прикаспийских стран не требуется, вопрос его строительства согласовывают только те государства, по участкам которых пройдет трубопровод. В случае с Транскаспийским газопроводом это Азербайджан и Туркменистан.