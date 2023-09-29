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США призывают Сербию отвести военных от границы с Косово

Власти США призывают Белград отвести военную технику, размещенную на границе с Косово, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

В американской администрации указали, что Сербия размещает "беспрецедентное количество" техники, в том числе танков и артиллерии.

Кроме того, в Белом доме подтвердили, что принято решение нарастить присутствие на подконтрольной Приштине территории сил НАТО для Косово (КФОР).

Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительные силы миссии КФОР с целью урегулировать ситуацию на севере региона.

На этой неделе в Белграде выступили с критикой в адрес КФОР за бездействие в условиях операции, которую провела косовская полиция на севере края в прошлые выходные.

Ситуация на севере Косово осложнилась в минувшие выходные: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским.

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Тэги: США, СЕРБИЯ, КОСОВО, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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