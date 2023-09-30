В Украине начали выпускать снаряды натовского калибра

В Украине начали производить снаряды образца НАТО. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Дипломат уточнил, что налажено производство артиллерийских боеприпасов и патронов, артиллерийских систем натовского калибра 155 мм, а также автоматизированных систем: морских дронов, беспилотных летательных аппаратов большой дальности, ракет, противотанковых комплексов.

Власти Украины также анонсировали создание Альянса оборонных индустрий, к которому могут быть привлечены иностранные производители оружия и военной техники. Взамен Киев предлагает таким компаниям специальный экономический режим.

По данным МИД Украины, в стране будет создан оборонный фонд за счет дивидендов от оборонных активов, частных вложений, а также доходов от продажи конфискованных активов России.

В.Алиев