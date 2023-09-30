Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки после десятилетнего перерыва

Италия и Ливия в субботу возобновили коммерческие авиаперевозки спустя перерыва в 10 лет, и в дальнейшем между странами будут выполняться рейсы один раз в неделю, сообщает агентство Associated Press.
Субботний рейс выполняла ливийская авиакомпания Medsky Airways: пассажиры отправились из международного аэропорта Митига в Триполи и в Рим в аэропорт Леонардо да Винчи - Фьюмичино.
Обратный рейс из Рима приземлится в Триполи позднее в субботу, а в дальнейшем рейс между столицами Ливии и Италии в одну сторону будет выполняться по субботам, а "обратно" по средам.
Коммерческие авиаперевозки из Италии в Ливию были запрещены после того, как страна погрузилась в хаос после начала в 2011 году военной операции стран-участниц НАТО в Ливии против правительства Муаммара Каддафи.
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