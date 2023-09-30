В Украине на нефтепроводе произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв с последующим возгоранием произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины. В Telegram-каналах опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно густые черные столбы дыма над местом взрыва. По предварительным данным МВД, произошел прорыв нефтепровода. Есть разлив нефтепродуктов на площади 100 кв. м и возгорание, которое уже перекинулось на частный дом. Известно о трех пострадавших. На месте работают спасатели.

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