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Дальнее зарубежье 30.09.2023 20:10

В Украине на нефтепроводе произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв с последующим возгоранием произошел в селе Стримба Ивано-Франковской области на западе Украины.

В Telegram-каналах опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно густые черные столбы дыма над местом взрыва.

По предварительным данным МВД, произошел прорыв нефтепровода. Есть разлив нефтепродуктов на площади 100 кв. м и возгорание, которое уже перекинулось на частный дом.

Известно о трех пострадавших. На месте работают спасатели.

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЕПРОВОД, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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