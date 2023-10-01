Двое полицейских ранены в результате взрыва около главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре

В министерстве юстиции Турции пообещали провести тщательное расследование обстоятельств взрыва, произошедшего в воскресенье утром близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.
В свою очередь министр внутренних дел Турции Али Йерликая пояснил в соцсетях, что двое сотрудников полиции получили легкие ранения от взрыва.
По его словам, теракт совершили два человека, подъехавшие к воротам управления на машине. "Один из террористов подорвал себя, другой террорист был нейтрализован", - сообщил Йерликая.
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