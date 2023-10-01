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Регион 01.10.2023 13:10

Двое полицейских ранены в результате взрыва около главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре

В министерстве юстиции Турции пообещали провести тщательное расследование обстоятельств взрыва, произошедшего в воскресенье утром близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Али Йерликая пояснил в соцсетях, что двое сотрудников полиции получили легкие ранения от взрыва.

По его словам, теракт совершили два человека, подъехавшие к воротам управления на машине. "Один из террористов подорвал себя, другой террорист был нейтрализован", - сообщил Йерликая.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНКАРА, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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