Двое полицейских ранены в результате взрыва около главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре

В министерстве юстиции Турции пообещали провести тщательное расследование обстоятельств взрыва, произошедшего в воскресенье утром близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Али Йерликая пояснил в соцсетях, что двое сотрудников полиции получили легкие ранения от взрыва.

По его словам, теракт совершили два человека, подъехавшие к воротам управления на машине. "Один из террористов подорвал себя, другой террорист был нейтрализован", - сообщил Йерликая.