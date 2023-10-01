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Карабах 01.10.2023 13:48

Космические технологии можно активнее использовать для ускорения разминирования в Карабахе - депутат

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Вугар Байрамов считает важным использовать космические технологии при проведении работ по разминированию в Карабахском регионе страны.

«Я родом из Физули, который находится в Карабахском регионе. В настоящее время происходит процесс возвращения бывших беженцев в свои дома (в Карабахе и В.Зангезуре - ИФ). (…) Одним из важных вопросов является проблема разминирования», - сказал Байрамов в воскресенье, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в процессе ускорения разминирования можно активнее использовать космические технологии. «На сегодняшний день свыше 300 человек стали жертвами мин. Эта цифра говорит о том, что крайне важно использовать космические технологии в гуманитарных целях. Поэтому необходима поддержка международной общественности Азербайджана в этом направлении", - считает Байрамов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДЕПУТАТ, КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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