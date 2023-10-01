Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7985 RUR   0.0175 GBR   2.0778 TRY   0.0619

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

Дальнее зарубежье 01.10.2023 17:25

Победитель парламентских выборов в Словакии Фицо обещает работать над урегулированием конфликта в Украине

Бывший премьер Словакии Роберт Фицо, чья партия "Курс - новая демократия" победила на парламентских выборах, в воскресенье вновь выступил за работу над мирным урегулированием украинского конфликта.

"События в Украине - это большая трагедия для всех нас. Если нашей партии поручат формирование правительства, мы сделаем все зависящее от нас, чтобы как можно быстрее организовать мирные переговоры", - цитируют Фицо европейские СМИ.

Вместе с тем он заявил, что у Словакии в настоящее время есть и более серьезные проблемы, нежели украинский конфликт.

Фицо перед выборами выступал против поставок вооружения Украине, заявлял о неэффективности санкций Запада против России, грозил заблокировать вступление Украины в НАТО.

"Курс - новая демократия" финишировала на первом месте на состоявшихся в субботу выборах, однако не набрала достаточно мест в парламенте для самостоятельного формирования правительства. Тем не менее, как ожидается, именно Фицо получит мандат на формирование правящей коалиции. Сам он в воскресенье заявил, что на выполнение этой задачи у него уйдет минимум две недели. Многие наблюдатели отмечают, что шансы на возвращение Фицо на пост премьера вполне реальны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЛОВАКИЯ, ПОЛИТИК, УКРАИНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az