Победитель парламентских выборов в Словакии Фицо обещает работать над урегулированием конфликта в Украине

Бывший премьер Словакии Роберт Фицо, чья партия "Курс - новая демократия" победила на парламентских выборах, в воскресенье вновь выступил за работу над мирным урегулированием украинского конфликта.
"События в Украине - это большая трагедия для всех нас. Если нашей партии поручат формирование правительства, мы сделаем все зависящее от нас, чтобы как можно быстрее организовать мирные переговоры", - цитируют Фицо европейские СМИ.
Вместе с тем он заявил, что у Словакии в настоящее время есть и более серьезные проблемы, нежели украинский конфликт.
Фицо перед выборами выступал против поставок вооружения Украине, заявлял о неэффективности санкций Запада против России, грозил заблокировать вступление Украины в НАТО.
"Курс - новая демократия" финишировала на первом месте на состоявшихся в субботу выборах, однако не набрала достаточно мест в парламенте для самостоятельного формирования правительства. Тем не менее, как ожидается, именно Фицо получит мандат на формирование правящей коалиции. Сам он в воскресенье заявил, что на выполнение этой задачи у него уйдет минимум две недели. Многие наблюдатели отмечают, что шансы на возвращение Фицо на пост премьера вполне реальны.
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