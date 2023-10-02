Делегация Роскосмоса примет участие в открытии Международного астронавтического конгресса в Баку

Делегация "Роскосмоса" примет участие в выставочной экспозиции открывающегося в понедельник в Баку Международного астронавтического конгресса (IAC-2023), гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на его полях проведет переговоры с коллегами из космических агентств других стран.
"Российская сторона примет участие в церемонии открытия конгресса и его выставочной экспозиции", - сообщила пресс-службе госкорпорации.
В ходе дискуссии с участием глав ведущих космических агентств глава "Роскосмоса" "коснется вопросов пилотируемой космонавтики, загрязнения околоземного космического пространства, развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли, ответственного поведения в космосе, подготовки кадров для космической отрасли", отмечается в сообщении.
"У российской делегации запланированы двусторонние встречи с коллегами из космических агентств других стран", - добавили в пресс-службе.
Международный астронавтический конгресс (IAC-2023) проходит со 2 по 6 октября в столице Азербайджана Баку. Конгресс проводится под эгидой Международной астронавтической федерации, объединяющей представителей ведущих космических агентств мира.
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