Делегация Роскосмоса примет участие в открытии Международного астронавтического конгресса в Баку

Делегация "Роскосмоса" примет участие в выставочной экспозиции открывающегося в понедельник в Баку Международного астронавтического конгресса (IAC-2023), гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на его полях проведет переговоры с коллегами из космических агентств других стран.

"Российская сторона примет участие в церемонии открытия конгресса и его выставочной экспозиции", - сообщила пресс-службе госкорпорации.

В ходе дискуссии с участием глав ведущих космических агентств глава "Роскосмоса" "коснется вопросов пилотируемой космонавтики, загрязнения околоземного космического пространства, развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли, ответственного поведения в космосе, подготовки кадров для космической отрасли", отмечается в сообщении.

"У российской делегации запланированы двусторонние встречи с коллегами из космических агентств других стран", - добавили в пресс-службе.

Международный астронавтический конгресс (IAC-2023) проходит со 2 по 6 октября в столице Азербайджана Баку. Конгресс проводится под эгидой Международной астронавтической федерации, объединяющей представителей ведущих космических агентств мира.