Саудовская Аравия ожидает роста ВВП на 4,4% в 2024 г, дефицит бюджета - 1,9% ВВП

Саудовская Аравия прогнозирует увеличение ВВП на 4,4% в 2024 году, сообщается в предварительном бюджете, который был представлен министерством финансов в выходные.

Оценка на текущий год была пересмотрена до роста на 0,03% с ранее ожидавшихся 3,1%, сообщает Arab News.

Отрицательное сальдо бюджета в этом году, как ожидается, составит 82 млрд риялов ($21,8 млрд), что эквивалентно примерно 2% ВВП. При этом ранее прогнозировался профицит в размере 16 млрд риялов.

В следующем году дефицит запланирован на уровне 79 млрд риялов, или 1,9% ВВП. В 2025 году, как ожидается, он составит 1,6% ВВП, в 2026 году - 2,3% ВВП. При этом в среднесрочной перспективе ожидается сохранение "умеренного дефицита бюджета", отмечается в сообщении Минфина.

Объем расходов бюджета в текущем году пересмотрен до 1,262 трлн риялов, в то время как ранее ожидалось 1,114 трлн риялов. В 2024 году они составят 1,251 трлн риялов ($333 млрд).