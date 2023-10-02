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Транспорт и связь 02.10.2023 21:03

Пилоты United Airlines одобрили проект соглашения о повышении зарплаты на 40%

Пилоты американской авиакомпании United Airlines, дочерней структуры United Airlines Holdings, большинством голосов поддержали проект соглашения с перевозчиком, предусматривающий увеличение заработной платы на 34,5-40,2% в течение четырех лет, сообщает CNBC.

Итоговая сумма сделки составляет около $10,2 млрд, заявили в профсоюзе Air Line Pilots Association, представляющем интересы работников.

Соглашение также предусматривает пересмотр положений трудового контракта, связанных с рабочим графиком, больничными, отпусками и пенсионными выплатами.

Ранее о существенном повышении размера вознаграждения пилотов объявили две другие крупнейшие авиакомпании США - Delta Air Lines и American Airlines Group.

Успех профсоюзов в переговорах с работодателями объясняется значительной нехваткой пилотов, многие из которых покинули отрасль во время пандемии.

Дефицит специалистов соответствующей квалификации в США, по оценкам аналитиков Jefferies, достигает почти 10 тыс. и, как ожидается, будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.

Стоимость бумаг United Airlines слабо меняется в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года акции компании подорожали на 12,2%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 11,7%.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, ПИЛОТЫ, ЗАРПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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