Пилоты United Airlines одобрили проект соглашения о повышении зарплаты на 40%

Пилоты американской авиакомпании United Airlines, дочерней структуры United Airlines Holdings, большинством голосов поддержали проект соглашения с перевозчиком, предусматривающий увеличение заработной платы на 34,5-40,2% в течение четырех лет, сообщает CNBC.
Итоговая сумма сделки составляет около $10,2 млрд, заявили в профсоюзе Air Line Pilots Association, представляющем интересы работников.
Соглашение также предусматривает пересмотр положений трудового контракта, связанных с рабочим графиком, больничными, отпусками и пенсионными выплатами.
Ранее о существенном повышении размера вознаграждения пилотов объявили две другие крупнейшие авиакомпании США - Delta Air Lines и American Airlines Group.
Успех профсоюзов в переговорах с работодателями объясняется значительной нехваткой пилотов, многие из которых покинули отрасль во время пандемии.
Дефицит специалистов соответствующей квалификации в США, по оценкам аналитиков Jefferies, достигает почти 10 тыс. и, как ожидается, будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
Стоимость бумаг United Airlines слабо меняется в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года акции компании подорожали на 12,2%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 11,7%.
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