Гарибашвили обещает не допустить дестабилизации ситуации в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не допустят дестабилизации обстановки в республике.

"Все, кто попытается привести в действие антигосударственные планы, будут максимально наказаны. Мы отлично знаем об этих планах радикалов и их зарубежных покровителей - насильственным путем осуществить в Грузии госпереворот и открыть у нас "второй фронт", поэтому заявления Службы госбезопасности на этом этапе являются превентивными", - сказал Гарибашвили в понедельник на заседании правительства, комментируя информацию Службы госбезопасности о готовящихся радикальными оппозиционными силами беспорядках в стране.

Касаясь сведений СГБ о проведении в конце сентября представителями сербской организации "Канвас" тренингов в Тбилиси для членов неправительственных организаций и гражданских активистов по методам свержения властей, премьер-министр выразил надежду, что получит соответствующие объяснения со стороны американской организации USAID, профинансировавшей прибытие в Грузию сербских "тренеров".

Ранее в понедельник СГБ распространила заявление, а также видеокадры, как сербские "тренеры" делятся с представителями грузинских НПО в аудитории методами совершения революции.