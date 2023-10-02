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Внешняя политика 02.10.2023 15:00

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в промышленности и технологиях

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил перспективы сотрудничества в сфере промышленности с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатих Каджыром.

«С министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджыром выразили удовлетворение дружественными и братскими связями по различным направлениям, в том числе в сферах промышленности и технологий, а также обсудили перспективы сотрудничества», - написал Джаббаров в соцсети «Х».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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