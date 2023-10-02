Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в промышленности и технологиях

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил перспективы сотрудничества в сфере промышленности с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатих Каджыром. «С министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджыром выразили удовлетворение дружественными и братскими связями по различным направлениям, в том числе в сферах промышленности и технологий, а также обсудили перспективы сотрудничества», - написал Джаббаров в соцсети «Х». Б.Рустамбеков

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