Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

Дальнее зарубежье 02.10.2023 22:31

Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя 10 лет

Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя более 10 лет после расторжения дипотношений между двумя странами, сообщили арабские СМИ.

По их данным, в минувшие выходные в Эр-Рияд прибыл генконсул Сирии Ихсан Раман, который будет представлять страну до прибытия посла.

Саудовская Аравия отозвала своего посла из Дамаска в 2011 году после начала в этой стране вооруженного конфликта.

Тогда же Лига арабских государств (ЛАГ) заморозила членство Сирии.

Процесс восстановления отношений начался в апреле этого года, когда глава МИД Сирии Фейсал Микдад впервые с начала гражданской войны посетил Саудовскую Аравию.

В мае главы МИД стран-членов ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию. И в том же месяце президент Сирии Башар Асад впервые за многие годы принял участие в саммите ЛАГ в Джидде.

Эксперты отмечали, что одной из причин, препятствовавших нормализации отношений Эр-Рияда с Дамаском, были тесные связи последнего с Ираном.

Саудовская Аравия расторгла дипотношения с Ираном в 2016 году. Однако в марте этого года Тегеран и Эр-Рияд при посредничестве Китая договорились об их восстановлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, САУДАРАВИЯ, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства Король Саудовской Аравии отвергает любые меры, которые нарушают суверенитет Сирии над Голанскими высотами Саудовская Аравия работает над политическим урегулированием в Сирии с сохранением ее суверенитета - глава МИД Путин и король Саудовской Аравии высказываются за активизацию усилий по сирийскому урегулированию Асад заявил, что Саудовская Аравия хочет полностью разрушить Иран и поэтому хочет, чтобы Сирия повернулась спиной к Ирану Глава МИД Саудовской Аравии рассматривает действия РФ в Сирии как вмешательство в межконфессиональный конфликт на Ближнем Востоке В Кремле пока не готовы комментировать сообщения об озабоченности Саудовской Аравии авиаударами ВВС России в Сирии Решение конфликта в Сирии невозможно без вывода оттуда иранских и ливанских бойцов - глава МИД Саудовской Аравии Саудовская Аравия готовит новую группу из тысяч сирийских мятежников - газета Визит Керри в Эр-Рияд подтвердил разногласия США и Саудовской Аравии по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az