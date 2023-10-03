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Натовские военно-воздушные учения Frisian Flag начались в Нидерландах

В Нидерландах в понедельник стартовали натовские военно-воздушные учения Frisian Flag, сообщило министерство обороны страны.

В учениях, которые продлятся до 13 октября, принимают участие около 40 боевых самолетов и вертолетов из семи стран-членов НАТО. Учебные полеты будут выполняться над сушей и Северным морем с нидерландской авиабазы Леуварден.

В них задействованы истребители F-35A и F-35B, F-16, F-18, Eurofighter, а также вертолеты Apache Нидерландов, Бельгии, Германии, Дании, Финляндии, США и Великобритании. Кроме того, в учениях принимают участие военно-транспортный самолет C-130, самолет-заправщик и несколько кораблей, в том числе фрегат противовоздушной обороны.

В рамках учений отрабатываются наступательные (ударные) операции, в частности, по уничтожению наземных и морских целей, лишение истребительной авиации противника доступа в определенную зону, задачи ПВО региона и сопровождение авиационных групп.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, НАТО, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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