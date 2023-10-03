Глава Минфина Британии видит успехи в борьбе с инфляцией, считает ее своей главной задачей

План Великобритании по борьбе с инфляцией работает, заявил министр финансов страны Джереми Хант на конференции Консервативной партии.

"Все получается, - отметил глава Минфина. - План работает, и теперь нам надо довести дело до конца, как много лет назад сделала Маргарет Тэтчер".

Согласно официальной статистике, потребительские цены в Британии в августе выросли на 6,7% в годовом выражении после подъема на 6,8% в июле. Банк Англии считает, что инфляция достигнет целевых 2% во втором квартале 2025 года.

Хант сказал консерваторам, что именно борьба с инфляцией, а не снижение налогов - его главная задача.

До этого в интервью BBC он исключил вероятность снижения налогов в краткосрочной перспективе, назвав их сокращение "инфляционным" в настоящий момент и возможным только в случае принятия "тяжелых решений" правительством.

"Если мы хотим остановить постоянный рост налогов, это возможно, но коротких путей нет", - пояснил министр.

Вместе с тем он пообещал контролировать государственные расходы за счет радикальных реформ, включая использование искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение.

Обращаясь к консерваторам, Хант также заявил о планах повышения минимального размера почасовой оплаты труда по меньшей мере до 11 фунтов стерлингов ($13,37) с текущих 10,42 фунта.

Повышение МРОТ затронет 2 млн работников, однако его окончательный уровень определит независимая Комиссия по низким заработкам (Low Pay Commission) при британском правительстве, пишет MarketWatch.

В ноябре минувшего года она рекомендовала повысить МРОТ до 10,82-11,35 фунта в час.