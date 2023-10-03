Глава Минфина Британии видит успехи в борьбе с инфляцией, считает ее своей главной задачей

План Великобритании по борьбе с инфляцией работает, заявил министр финансов страны Джереми Хант на конференции Консервативной партии.
"Все получается, - отметил глава Минфина. - План работает, и теперь нам надо довести дело до конца, как много лет назад сделала Маргарет Тэтчер".
Согласно официальной статистике, потребительские цены в Британии в августе выросли на 6,7% в годовом выражении после подъема на 6,8% в июле. Банк Англии считает, что инфляция достигнет целевых 2% во втором квартале 2025 года.
Хант сказал консерваторам, что именно борьба с инфляцией, а не снижение налогов - его главная задача.
До этого в интервью BBC он исключил вероятность снижения налогов в краткосрочной перспективе, назвав их сокращение "инфляционным" в настоящий момент и возможным только в случае принятия "тяжелых решений" правительством.
"Если мы хотим остановить постоянный рост налогов, это возможно, но коротких путей нет", - пояснил министр.
Вместе с тем он пообещал контролировать государственные расходы за счет радикальных реформ, включая использование искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение.
Обращаясь к консерваторам, Хант также заявил о планах повышения минимального размера почасовой оплаты труда по меньшей мере до 11 фунтов стерлингов ($13,37) с текущих 10,42 фунта.
Повышение МРОТ затронет 2 млн работников, однако его окончательный уровень определит независимая Комиссия по низким заработкам (Low Pay Commission) при британском правительстве, пишет MarketWatch.
В ноябре минувшего года она рекомендовала повысить МРОТ до 10,82-11,35 фунта в час.
Алиев надеется, что встреча в Гранаде «придаст импульс» мирной повестке на Южном Кавказе
ООН оценила текущую ситуацию в Карабахе, продолжит регулярные визиты в регион
Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Латвии в Азербайджане
Нефть продолжает дешеветь после падения накануне
Манат подорожал к евро, к рублю и к лире
TotalEnergies: нефть - самый дешевый источник энергии, цены на электричество будут расти
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
«Nar» укрепляет свою сеть в метрополитене
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС