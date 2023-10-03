Национальный банк Украины (НБУ), с конца июля 2022 года удерживающий официальный курс гривны к доллару США на уровне 36,57 грн./$1, с 3 октября переходит в режим "управляемой гибкости" обменного курса, говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.
"При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не будет устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением правления НБУ N18, как это происходило с 24 февраля 2022 года", - отметил НБУ.
Центробанк указал, что благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.
"Кроме того, Национальный банк будет существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", - подчеркнул регулятор.
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