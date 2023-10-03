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Дальнее зарубежье 03.10.2023 02:21

Нацбанк Украины с 3 октября переходит к режиму "управляемой гибкости" курса гривны

Национальный банк Украины (НБУ), с конца июля 2022 года удерживающий официальный курс гривны к доллару США на уровне 36,57 грн./$1, с 3 октября переходит в режим "управляемой гибкости" обменного курса, говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.

"При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не будет устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением правления НБУ N18, как это происходило с 24 февраля 2022 года", - отметил НБУ.

Центробанк указал, что благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

"Кроме того, Национальный банк будет существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", - подчеркнул регулятор.

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Тэги: УКРАИНА, ВАЛЮТА, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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