Национальный банк Украины (НБУ), с конца июля 2022 года удерживающий официальный курс гривны к доллару США на уровне 36,57 грн./$1, с 3 октября переходит в режим "управляемой гибкости" обменного курса, говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.

"При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не будет устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением правления НБУ N18, как это происходило с 24 февраля 2022 года", - отметил НБУ.

Центробанк указал, что благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

"Кроме того, Национальный банк будет существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", - подчеркнул регулятор.