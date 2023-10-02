Нигер согласился на посредничество Алжира в урегулировании кризиса

Власти Нигера согласились с посредничеством Алжира по выходу из политического кризиса, в котором оказалась страна после военного переворота 26 июля, сообщил в понедельник информационный алжирский телеканал AL24 News.

"Алжирское правительство получило по каналам нигерского министерства иностранных дел уведомление о согласии на посредническую роль Алжира с целью поиска политического решения кризиса в Нигере в рамках плана по урегулированию, представленного президентом республики господином Абдельмаджидом Теббуном", - цитирует канал коммюнике МИД Алжира.

Алжирская сторона считает, что согласие Нигера с этой инициативой "укрепляет возможность политического решения и открывает путь для объединения условий, которые должны позволить в интересах Нигера и всего региона мирно преодолеть кризис".

Принимая к сведению это уведомление, отмечает МИД, президент Алжира поручил министру иностранных дел Ахмеду Аттафу направиться в Ниамей в кратчайшие сроки, "чтобы начать подготовительное обсуждение реализации алжирской инициативы со всеми заинтересованными сторонами".

AL24 News напоминает, что в августе Алжир, призывающий Нигер к восстановлению конституционного порядка и отвергающий любое иностранное военное вмешательство в регионе, предложил Ниамею свое посредничество по выводу страны из политического кризиса.

В Алжире расценивают как свою заслугу то, что удалось "отвести угрозу военного вмешательства".

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. При этом ЭКОВАС не исключал возможность военного вмешательства организации в Нигере.

На фоне кризиса в Нигере резко обострились отношения Ниамея с Парижем. Посол Франции был объявлен персоной нон грата, и 27 сентября покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей, которое французская сторона считает незаконным. Кроме того, около 1,5 тыс. французских военнослужащих до конца года отбудут из Нигера.