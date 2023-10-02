Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

Дальнее зарубежье 02.10.2023 22:53

Нигер согласился на посредничество Алжира в урегулировании кризиса

Власти Нигера согласились с посредничеством Алжира по выходу из политического кризиса, в котором оказалась страна после военного переворота 26 июля, сообщил в понедельник информационный алжирский телеканал AL24 News.

"Алжирское правительство получило по каналам нигерского министерства иностранных дел уведомление о согласии на посредническую роль Алжира с целью поиска политического решения кризиса в Нигере в рамках плана по урегулированию, представленного президентом республики господином Абдельмаджидом Теббуном", - цитирует канал коммюнике МИД Алжира.

Алжирская сторона считает, что согласие Нигера с этой инициативой "укрепляет возможность политического решения и открывает путь для объединения условий, которые должны позволить в интересах Нигера и всего региона мирно преодолеть кризис".

Принимая к сведению это уведомление, отмечает МИД, президент Алжира поручил министру иностранных дел Ахмеду Аттафу направиться в Ниамей в кратчайшие сроки, "чтобы начать подготовительное обсуждение реализации алжирской инициативы со всеми заинтересованными сторонами".

AL24 News напоминает, что в августе Алжир, призывающий Нигер к восстановлению конституционного порядка и отвергающий любое иностранное военное вмешательство в регионе, предложил Ниамею свое посредничество по выводу страны из политического кризиса.

В Алжире расценивают как свою заслугу то, что удалось "отвести угрозу военного вмешательства".

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. При этом ЭКОВАС не исключал возможность военного вмешательства организации в Нигере.

На фоне кризиса в Нигере резко обострились отношения Ниамея с Парижем. Посол Франции был объявлен персоной нон грата, и 27 сентября покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей, которое французская сторона считает незаконным. Кроме того, около 1,5 тыс. французских военнослужащих до конца года отбудут из Нигера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НИГЕР, КРИЗИС, АЛЖИР, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Алжир предложил военным Нигера вариант с передачей власти гражданским за полгода

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az