Алжир предложил военным Нигера вариант с передачей власти гражданским за полгода

Руководство Алжира выступило с инициативой о мирном урегулировании ситуации в Нигере, которая предусматривает переходный период к "конституционному порядку" в течение шести месяцев, сообщил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф.
"Президент Республики решил представить инициативу для политического урегулирования кризиса в Нигере, чтобы, с одной стороны, гарантировать уважение принципа незаконности неконституционных изменений, с другой - добиться объединения всех вокруг мирного варианта, уйдя от идеи любого иностранного военного вмешательства", - приводят французские СМИ слова министра.
По словам Аттафа, инициатива "устанавливает шестимесячный срок для достижения политического решения, гарантирующего возвращение к конституционному и демократическому порядку в Нигере".
Он также сказал: "Многие страны, с которыми мы говорили, выступают против военного вмешательства". Аттаф ранее совершил поездку по ряду стран западной Африки.
26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.
Тчиани ранее в августе пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.
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