Интервенция в Нигер станет прямой угрозой безопасности Алжира - президент

Военная операция против Нигера будет представлять непосредственную угрозу безопасности Алжира, заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.
"Мы категорически не приемлем любую военную интервенцию", - приводят западные СМИ его слова, сказанные накануне в телевизионном интервью.
Президент пояснил, что силовая акция против Нигера станет "прямой угрозой для Алжира". Он подчеркнул, что без участия Алжира урегулировать ситуацию с Нигером нельзя.
По его словам, в случае дальнейшей дестабилизации обстановки первым окажется затронуто население Алжира - страны, которая граничит с Нигером на протяжении почти 1 тыс. км.
"И какая теперь ситуация в странах, которые пережили военную интервенцию?" - сказал он, указав на Ливию и Сирию.
В воскресенье истекает срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о возвращении власти в Нигере сверженному президенту Мохамеду Базуму. "В случае если требование не выполнят в течение недели, принять все необходимые меры по восстановлению конституционного порядка в Нигере", - подчеркивалось в коммюнике по итогам внеочередного саммита лидеров стран ЭКОВАС 30 июля.
Агаджанов об отправке Ереваном гумпомощи для армян Карабаха: это чистой воды провокация
Алиев назначил нового главу ИВ Ордубадского района
Авиационные средства ВВС Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты
Казахстан планирует поставить в Германию по нефтепроводу «Дружба» в августе 100 тыс. тонн нефти
Польский оператор PERN подтвердил, что повреждена одна из ниток западного участка нефтепровода «Дружба»
Не менее 15 человек погибли в железнодорожной катастрофе на юге Пакистана
Еще 100 квартир и частных домов в Баку и регионах переданы семьям шехидов и инвалидам войны
AZTİMONT получила контракт на капремонт автодорог в Гаджикабуле
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 1,3 млн манатов на обеспечение оросительной водой земельных площадей поселка в Астаринском районе
ИВ Хачмазского района направит свыше 1,1 млн манатов на капремонт дорог
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС