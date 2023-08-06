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Дальнее зарубежье 06.08.2023 20:58

Интервенция в Нигер станет прямой угрозой безопасности Алжира - президент

Военная операция против Нигера будет представлять непосредственную угрозу безопасности Алжира, заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

"Мы категорически не приемлем любую военную интервенцию", - приводят западные СМИ его слова, сказанные накануне в телевизионном интервью.

Президент пояснил, что силовая акция против Нигера станет "прямой угрозой для Алжира". Он подчеркнул, что без участия Алжира урегулировать ситуацию с Нигером нельзя.

По его словам, в случае дальнейшей дестабилизации обстановки первым окажется затронуто население Алжира - страны, которая граничит с Нигером на протяжении почти 1 тыс. км.

"И какая теперь ситуация в странах, которые пережили военную интервенцию?" - сказал он, указав на Ливию и Сирию.

В воскресенье истекает срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о возвращении власти в Нигере сверженному президенту Мохамеду Базуму. "В случае если требование не выполнят в течение недели, принять все необходимые меры по восстановлению конституционного порядка в Нигере", - подчеркивалось в коммюнике по итогам внеочередного саммита лидеров стран ЭКОВАС 30 июля.

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Тэги: АЛЖИР, НИГЕР, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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