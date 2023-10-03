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Дальнее зарубежье 03.10.2023 09:01

Дели потребовал от правительства Канады отозвать из Индии более 40 канадских дипломатов

Индийское правительство потребовало от Канады до 10 октября отозвать 41 своего дипломата, сообщила во вторник Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как пишет издание, "дипломатические отношения между Дели и Оттавой достигли самой низкой точки" после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что индийское правительство может стоять за убийством лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха, признанного в Индии террористом. Он был застрелен 18 июня.

Вслед за заявлением премьера канадские власти выслали из страны высокопоставленного индийского дипломата, мотивировав это его причастностью к работе разведки Индии. В ответ Дили объявил о высылке канадского дипломата.

Индия категорически отвергла обвинения в убийстве Сингха, назвав их "абсурдными" и "мотивированными".

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Тэги: ИНДИЯ, КАНАДА, ДИПЛОМАТЫ, ТРЕБОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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