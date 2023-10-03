В палате представителей США подали прошение об отставке спикера

Член палаты представителей Мэтт Гетц в понедельник подал резолюцию, призывающую провести голосование по отстранению Кевина Маккарти с поста спикера, сообщают американские СМИ.
Резолюция Гетца "Объявление должности спикера вакантной" является привилегированной, то есть имеет приоритет над другими делами палаты представителей.
Согласно правилам палаты представителей, привилегированные вопросы должны быть рассмотрены в течение двух законодательных дней.
Учитывая небольшое преимущество республиканцев в палате представителей, демократам придется решить, голосовать ли за отстранение Маккарти, либо встать на его сторону.
Ранее Гетц сообщал, что планирует попытаться отстранить спикера Маккарти от должности на этой неделе.
"Я действительно намерен подать ходатайство об отводе спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно сорвать пластырь. Я думаю, нам нужно двигаться дальше с новым руководством, которое будет заслуживать доверия", - заявлял он в эфире CNN.
По его словам, единственный способ, при котором Маккарти может остаться на посту, если его поддержат демократы.
Высокопоставленный источник в Демократической партии сообщил CNN, что большинство членов их фракции скептически относятся к спасению Маккарти, учитывая, что он не проявил особого интереса к работе с демократами и начал расследование по импичменту в отношении президента Джо Байдена
Тем временем Маккарти в эфире телеканала CBS посоветовал Гетцу "продолжать в том же духе".
"Да будет так, продолжайте. Давайте покончим с этим и начнем управлять страной", - заявил Маккарти.
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