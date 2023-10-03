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Дальнее зарубежье 03.10.2023 12:12

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тыс. военных

Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тыс. военных, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

"Ожидается, что мы увидим создание бригады в конце 2024 года. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Это беспрецедентно для немецкого бундесвера. Мы никогда не делали этого, чтобы разместить целую бригаду за границей", - сказал он во вторник порталу телерадиовещания Эстонии ERR.

Писториус отметил: "Мы ведем очень хорошие переговоры с нашими литовскими друзьями о шагах, которые мы предпримем в ближайшие годы. К концу ноября или началу декабря у нас будет "дорожная карта", и тогда мы будем точнее знать, как двигаться дальше".

По его словам, "нужны казармы, склады, полигоны, а также гражданская инфраструктура для семей солдат".

Одним из пунктов создания бригады является привлечение в Литву добровольцев, "но мы пока не говорим об этом, потому что мы строим инфраструктуру и основу для всего остального", сказал глава Минобороны ФРГ.

Писториус сообщил, что в правительстве Германии также рассматривается вопрос о начале производства боеприпасов в Эстонии.

"Нам нужно посмотреть, в какой области можно было бы больше кооперации и промышленного производства в Эстонии, но это в первую очередь вопрос не к правительству Германии, а к немецкой оборонной промышленности, которая находится в частной, а не в государственной собственности", - сказал он.

Писториус отметил, что Германия планирует увеличить оборонные расходы до 2% валового внутреннего продукта и даже больше.

"Мы должны приложить усилия, чтобы достичь ежегодно 2% ВВП, но я уверен, что в ближайшие несколько лет мы пойдем дальше", - сказал министр обороны.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЛИТВА, БРИГАДА


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