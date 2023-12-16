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Дальнее зарубежье 16.12.2023 14:35

Глава Минобороны ФРГ считает, что Европы необходимо ускорить перевооружении армии из-за надвигающихся военных угроз

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе нужно готовиться к новым военным угрозам, и у европейских стран есть 5 - 8 лет для укрепления оборонного потенциала.

"У нас 5 - 8 лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества", - приводят западные СМИ его слова.

По его словам, к концу этого десятилетия Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, в то время как США переключают свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Он отметил, что Европе также может потребоваться наращивать объемы помощи Украине взамен США, если в Вашингтоне не согласуют выделение новых средств на нужды Киева.

"Мы, европейцы, должны брать на себя больше обязательств, чтобы гарантировать безопасность на своем собственном континенте", - подчеркнул министр.

Писториус также сказал, что формирование нового польского правительства должно побудить страны "Веймарского треугольника" - ФРГ, Польшу и Францию - развивать сотрудничество в области обороны. Глава Минобороны Германии выразил желание совершить визит в Польшу в следующем году.

Он затронул тему с участием бундесвера в зарубежных миссиях, пояснив, что пока преждевременно говорить об операциях вроде тех, которые проходили в Афганистане и Мали.

"Но ограниченные миссии, особенно с военными консультациями и сотрудничеством, в том числе с не разделяющими наши ценности странами, будут обязательны. Альтернативой станет отсутствие контактов с такими странами и их переход под влияние россиян и китайцев; а это будет куда как опаснее", - добавил глава оборонного ведомства.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЕВРОПА, ПОЗИЦИЯ


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