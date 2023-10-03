В Китае объявлен «желтый» уровень опасности из-за тайфуна «Коину»

Власти Китая во вторник утром объявили "желтый" уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Коину", ожидают штормы и жаркую погоду, сообщает South China Morning Post.

"Мы ожидаем, что "Коину" приблизится к восточному берегу Гуандуна. Затем он может продвигаться на запад вдоль береговой линии Гуандуна и через прилегающие к нему акватории и постепенно ослабнуть под влиянием северо-восточных муссонов", - заявили метеорологи Гонконгской обсерватории.

Кроме того, они сообщили, что тайфун будет продвигаться со скоростью от 10 до 15 км/ч и затронет южную и восточную части Китая. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о тайфунах. "Желтый уровень" следует за "синим", минимальным.

Ожидается, что власти Гонконга в среду вечером объявят о наименьшем, "синем", уровне опасности, так как к моменту приближения к Гонконгу тайфун уже станет значительно слабее.

Синоптики также предупреждают об аномально высокой температуре воздуха в ближайшие дни и возможном возникновении штормов из-за тайфуна. Ожидается, что позже во вторник власти Китая выпустят предупреждение об очень жаркой погоде. По данным метеорологов, температура воздуха в некоторых провинциях на юге Китая во вторник может достичь 33 градусов по Цельсию, а на неделе - подняться до 35 градусов.

Ранее в сентябре на Китай обрушился тайфун "Саола".

С метеостанций, расположенных на островах у берегов Гонконга, сообщали, что скорость ветра тайфуна достигала 140-160 км/ч. Однако "Саола" оказалась слабее, чем прогнозировали метеорологи. Синоптики полагали, что тайфун может оказаться одним из пяти самых сильных, обрушившихся на провинцию Гуандун с 1949 года. В Гонконге объявили высший уровень опасности - в прошлый раз его задействовали в 2018 году.

В связи с угрозой тайфуна десятки миллионов жителей южного Китая укрылись в убежищах. Власти также эвакуировали более 780 тыс. человек из опасных зон.