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Дальнее зарубежье 04.09.2023 11:11

Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване, отменено более 200 авиарейсов

Около 80 человек получили травмы во время тайфуна "Хайкуй" на Тайване, который в настоящее время движется к материковой части Китая, сообщает в понедельник телеканал Channel News Asia.

Почти 220 тыс. домохозяйств остались без света, в 14 городах закрыты школы, приостановлена работа предприятий. Спасатели эвакуировали в общей сложности более 7 тыс. человек, главным образом из регионов, расположенных в гористой местности, где существовал риск схода оползней.

Тайфун обрушился на Тайвань впервые за последние четыре года. Во многих частях острова, в частности в городе Гаосюн, затоплены дороги, повалены деревья. На Тайване отменено более 200 внутренних авиарейсов, прервана работа паромных переправ.

По прогнозам синоптиков, "Хайкуй" в настоящее время движется в сторону материковой части Китая. При этом, согласно метеорологам, на Тайване до конца недели будут идти сильные дожди, которые могут привести к новым наводнениям.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ТАЙФУН, ПОСЛЕДСТВИЯ


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