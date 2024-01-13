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Дальнее зарубежье 13.01.2024 10:23

На Тайване начались выборы главы администрации и депутатов парламента

Избирательные участники на выборах главы администрации Тайваня, депутатов и партий парламента открылись во всех районах острова в 08:00 по местному времени (04:00).

В выборах на Тайване имеют право принимать участие 19,5 млн человек. Об их результатах после ручного подсчета бюллетеней должно быть известно уже вечером в субботу. Участки будут работать до 16:00 (12:00).

За пост главы администрации борются три кандидата - Лай Циндэ, представляющий Демократическую прогрессивную партию, выступающую за провозглашение независимости Тайваня, Хоу Юи от Гоминьдана, стремящегося к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, а также Кэ Вэньчжэ - основатель Тайваньской народной партии, которая также надеется на развитие в определенных рамках отношений с Пекином.

Избирателям предстоит также выбрать депутатов законодательного юаня - тайваньского парламента и партии, которые будут в нем представлены.

В парламенте 113 мест. Депутатам от одномандатных округов отведены 73 из них, 34 депутата избираются на основе всеобщих выборов, шесть мест зарезервированы для представителей коренных народов острова.

Всего на места в парламенте претендуют представители 16 политических партий Тайваня.

К выборам главы администрации Тайваня привлечено повышенное внимание, поскольку они могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений Пекина и Вашингтона.

Воссоединение родины декларируется в конституции КНР как священная обязанность китайского народа. Власти Китая настаивают, что намерены добиться поставленной цели мирными средствами.

В новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем - "историческая неизбежность.

"Все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общим чувством цели и разделять славу возрождения китайской нации", - подчеркнул китайский руководитель.

Вопрос Тайваня стал одной из ключевых тем переговоров между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. По словам главы Китая, тайваньский вопрос является наиболее чувствительным в американо-китайских отношениях.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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