Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 81.25 +0.86 Brent 84.80 +0.68

Дальнее зарубежье 19.08.2023 13:45

Китай проводит военные учения вокруг Тайваня

Китай начал в субботу военные учения вокруг Тайваня, сообщил представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

В распространенном им заявлении говорится, что НОАК проводит вокруг острова "совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности".

В его задачу, как следует из заявления, входят также "совместные учения и тренировка военно-морских и военно-воздушных сил". Особое внимание уделяется координации действий кораблей и самолетов и установление контроля с целью проверки "реальных боевых возможностей".

"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и вступающих в сговор с внешними силами с целью осуществления провокации", - подчеркнул Ши И.

Военное ведомство Тайваня осудило учения, заявив, что обладает возможностью обеспечить безопасность острова, а также решимостью и уверенностью в этом.

"Начало военных учений на этот раз не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет (КНР - ИФ)", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

Наблюдатели связывают проведение учений с транзитной остановкой в США замглавы тайваньской администрации Лай Циндэ по пути в Парагвай.

МИД КНР выразил недовольство в связи с решением США разрешить остановку.

Министерство отметило, что Лай Цинде "упрямо придерживается вызывающей разногласия позиции "независимости Тайваня". В Пекине считают, что Вашингтон и Тайбэй "вступили в сговор с целью организации участия Лай Цинде в политической деятельности в Соединенных Штатах под видом "транзита", что серьезно нарушило принцип "одного Китая" и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Китай осудил транзитную остановку тайваньского политика в США Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня Пентагон предупредил о разрушительных последствиях конфликта вокруг Тайваня В Центральном военном совете КНР подвергли критике высказывания шефа Пентагона по Тайваню У США возникли серьезные проблемы с поставками истребителей F-16 на Тайвань Глава тайваньской администрации высказалась за сохранение статус-кво в Тайваньском проливе Тайвань ведет переговоры с США о бесплатных поставках вооружений на сумму $500 млн Глава МИД Тайваня заявил, что война на острове нарушила бы 40% мировой торговли Китай продолжает учения возле Тайваня, задействовал в них авианосец "Шаньдун" В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az