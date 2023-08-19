Китай проводит военные учения вокруг Тайваня

Китай начал в субботу военные учения вокруг Тайваня, сообщил представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
В распространенном им заявлении говорится, что НОАК проводит вокруг острова "совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности".
В его задачу, как следует из заявления, входят также "совместные учения и тренировка военно-морских и военно-воздушных сил". Особое внимание уделяется координации действий кораблей и самолетов и установление контроля с целью проверки "реальных боевых возможностей".
"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и вступающих в сговор с внешними силами с целью осуществления провокации", - подчеркнул Ши И.
Военное ведомство Тайваня осудило учения, заявив, что обладает возможностью обеспечить безопасность острова, а также решимостью и уверенностью в этом.
"Начало военных учений на этот раз не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет (КНР - ИФ)", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
Наблюдатели связывают проведение учений с транзитной остановкой в США замглавы тайваньской администрации Лай Циндэ по пути в Парагвай.
МИД КНР выразил недовольство в связи с решением США разрешить остановку.
Министерство отметило, что Лай Цинде "упрямо придерживается вызывающей разногласия позиции "независимости Тайваня". В Пекине считают, что Вашингтон и Тайбэй "вступили в сговор с целью организации участия Лай Цинде в политической деятельности в Соединенных Штатах под видом "транзита", что серьезно нарушило принцип "одного Китая" и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".
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