Китай продолжит усилия в направлении воссоединения родины - чиновник

Позиция Китая в области решения тайваньского вопроса остается неизменной, Пекин будет и впредь добиваться воссоединения родины, заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов главы тайваньской администрации.
"Наша позиция по решению тайваньского вопроса и завершению национального воссоединения последовательна, и наша воля тверда, как скала", - цитируют заявление чиновника китайские СМИ.
Он отметил, что Пекин и впредь будет "решительно выступать против сепаратистских действий, направленных на "независимость Тайваня", и вмешательства внешних сил".
КНР намерена работать с соответствующими политическими партиями, организациями и людьми из всех слоев общества на Тайване для содействия обменам и сотрудничеству через пролив, для углубления интеграции и развития материка и Тайваня, сказал Чэнь Биньхуа.
Китай продолжит усилия, преследующие цель "содействия мирному развитию отношений по обе стороны пролива и продвижение великого дела воссоединения родины", подчеркнул он.
Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу одержал победу на выборах главы администрации Тайваня. Он получил 40,2% голосов, значительно опередив оппонентов. Западные СМИ напоминают, что таким образом ДПП останется у власти на Тайване третий срок подряд: два четырехлетних срока пост главы островной администрации с 2016 года занимала Цай Инвэнь.
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