Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8662 RUR   0.0192 GBR   2.1716 TRY   0.0565

Цена на нефть

11.01 $/bbl +/- WTI 72.02 +0.65 Brent 77.41 +0.61

Дальнее зарубежье 13.01.2024 22:22

Китай продолжит усилия в направлении воссоединения родины - чиновник

Позиция Китая в области решения тайваньского вопроса остается неизменной, Пекин будет и впредь добиваться воссоединения родины, заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов главы тайваньской администрации.

"Наша позиция по решению тайваньского вопроса и завершению национального воссоединения последовательна, и наша воля тверда, как скала", - цитируют заявление чиновника китайские СМИ.

Он отметил, что Пекин и впредь будет "решительно выступать против сепаратистских действий, направленных на "независимость Тайваня", и вмешательства внешних сил".

КНР намерена работать с соответствующими политическими партиями, организациями и людьми из всех слоев общества на Тайване для содействия обменам и сотрудничеству через пролив, для углубления интеграции и развития материка и Тайваня, сказал Чэнь Биньхуа.

Китай продолжит усилия, преследующие цель "содействия мирному развитию отношений по обе стороны пролива и продвижение великого дела воссоединения родины", подчеркнул он.

Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу одержал победу на выборах главы администрации Тайваня. Он получил 40,2% голосов, значительно опередив оппонентов. Западные СМИ напоминают, что таким образом ДПП останется у власти на Тайване третий срок подряд: два четырехлетних срока пост главы островной администрации с 2016 года занимала Цай Инвэнь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ВЫБОРЫ, ВОССОЕДИНЕНИЕ


Похожие новости


На Тайване начались выборы главы администрации и депутатов парламента Шеф Пентагона подтвердил, что США продолжат вооружать Тайвань независимо от позиции Китая США должны на практике подтвердить заявления по Тайваню Около 80 человек пострадали из-за тайфуна на Тайване, отменено более 200 авиарейсов Китай проводит военные учения вокруг Тайваня Китай осудил транзитную остановку тайваньского политика в США Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня Пентагон предупредил о разрушительных последствиях конфликта вокруг Тайваня В Центральном военном совете КНР подвергли критике высказывания шефа Пентагона по Тайваню У США возникли серьезные проблемы с поставками истребителей F-16 на Тайвань

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az