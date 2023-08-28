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Дальнее зарубежье 28.08.2023 11:45

Тайфун «Саола» движется к югу КНР, китайские власти предупреждают об угрозе наводнений

Власти КНР призвали готовиться к возможным наводнениям в связи с тайфуном "Саола", который в данный момент двигается через Южно-Китайское море к побережью страны, сообщает в понедельник Channel News Asia (CNA).

Метеорологам не удается определить точный маршрут следования тайфуна, но они ожидают, что "Саола" принесет проливные дожди в прибрежные провинции КНР, включая Фуцзянь и Чжэцзян, со среды до пятницы. В пятницу тайфун должен достичь провинции Гуандун.

Власти Фуцзяни начали реализовывать комплекс срочных мер в связи с этой угрозой. В частности, они потребовали от экипажей рыболовецких судов до полудня среды вернуться в порты и сойти на берег.

В выходные министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР предупредило, что сильные дожди в разных районах страны могут привести к разливу горных потоков, затоплениям в долинах малых и средних рек.

Также в минувшие выходные на фоне мощных ливней пришлось эвакуировать три тысячи человек в провинции Хунань на юге страны. В уезде Санчжи в ночь с субботы на воскресенье выпало 256 мм осадков - рекорд для Китая за этот год.

CNA напоминает, что Китай в этом году переживает необычайно влажное лето. В конце июля на КНР обрушился тайфун "Доксури", вызвавший сильнейшие за десятилетие дожди. Так, в Пекине прошли самые интенсивные за 140 лет ливни. В результате наводнений в китайской столице погибли не менее 33 человек.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙФУН, ПРИБЛИЖЕНИЕ, ПОДГОТОВКА


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