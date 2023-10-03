Убыток ОАО «Озеленение и ландшафтное обустройство Азербайджана» за 2022г превысил 370 тыс. манатов

Чистый убыток ОАО «Озеленение и ландшафтное обустройство Азербайджана» по итогам 2022 года составил 371,051 млн манатов, что в 9,9 раза меньше показателя за 2021 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО за 2022 год, опубликованной обществом, его доходы в отчетном году составили 7 млн 226,577 тыс. манатов (рост на 12,5%).

Расходы общества составили 7 млн 597,629 тыс. манатов (спад на 24,7%).

Согласно отчетности, активы общества в 2022 году сократились на 16,2% - до 53 млн 476,261 тыс. манатов. При этом долгосрочные активы сократились на 16% - до 49 млн 306,105 тыс. манатов, краткосрочные активы – на 18,6%, до 4 млн 170,155 тыс. манатов.

Обязательства и капитал общества сократились на 16,2% - до 53 млн 476,261 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков