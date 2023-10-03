Убыток ОАО «Озеленение и ландшафтное обустройство Азербайджана» за 2022г превысил 370 тыс. манатов

Чистый убыток ОАО «Озеленение и ландшафтное обустройство Азербайджана» по итогам 2022 года составил 371,051 млн манатов, что в 9,9 раза меньше показателя за 2021 год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО за 2022 год, опубликованной обществом, его доходы в отчетном году составили 7 млн 226,577 тыс. манатов (рост на 12,5%).
Расходы общества составили 7 млн 597,629 тыс. манатов (спад на 24,7%).
Согласно отчетности, активы общества в 2022 году сократились на 16,2% - до 53 млн 476,261 тыс. манатов. При этом долгосрочные активы сократились на 16% - до 49 млн 306,105 тыс. манатов, краткосрочные активы – на 18,6%, до 4 млн 170,155 тыс. манатов.
Обязательства и капитал общества сократились на 16,2% - до 53 млн 476,261 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Халафов обсудит в Иране отношения Баку и Тегерана, процессы на Южном Кавказе
Алиев пригласил корейские компании принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
В Китае объявлен «желтый» уровень опасности из-за тайфуна «Коину»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС