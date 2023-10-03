Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.779 RUR   0.017 GBR   2.051 TRY   0.0618

Цена на нефть

02.10 $/bbl +/- WTI 88.82 -1.97 Brent 90.71 -1.49

Финансы 03.10.2023 11:30

Убыток ОАО «Озеленение и ландшафтное обустройство Азербайджана» за 2022г превысил 370 тыс. манатов

Чистый убыток ОАО «Озеленение и ландшафтное обустройство Азербайджана» по итогам 2022 года составил 371,051 млн манатов, что в 9,9 раза меньше показателя за 2021 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно консолидированной финансовой отчетности ОАО за 2022 год, опубликованной обществом, его доходы в отчетном году составили 7 млн 226,577 тыс. манатов (рост на 12,5%).

Расходы общества составили 7 млн 597,629 тыс. манатов (спад на 24,7%).

Согласно отчетности, активы общества в 2022 году сократились на 16,2% - до 53 млн 476,261 тыс. манатов. При этом долгосрочные активы сократились на 16% - до 49 млн 306,105 тыс. манатов, краткосрочные активы – на 18,6%, до 4 млн 170,155 тыс. манатов.

Обязательства и капитал общества сократились на 16,2% - до 53 млн 476,261 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОЗЕЛЕНЕНИЕ, АКТИВЫ, УБЫТОК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az