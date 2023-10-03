Алиев пригласил корейские компании принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил южнокорейские компании принять участие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура посредством применения ими передовых и современных технологий.

Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по случаю национального праздника, сообщает сайт азербайджанского лидера.

«По случаю национального праздника Республики Корея искренне поздравляю вас и весь ваш народ от своего имени и от имени азербайджанского народа. Нас радуют динамика развития наших межгосударственных связей, расширение представляющего взаимный интерес сотрудничества», - отмечается в тексте поздравления.

Алиев подчеркнул, что южнокорейские компании на протяжении многих лет весьма успешно работают в Азербайджане. «Компании из Кореи могут внести вклад в работы по восстановлению и реконструкции наших освобожденных от оккупации земель производимыми ими передовыми и современными технологиями. Верю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы совместными усилиями и впредь будем углублять обладающие большим потенциалом отношения и плодотворное сотрудничество», - добавил президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков