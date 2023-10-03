Южная Азия в ближайшие годы будет лидером по росту ВВП среди развивающихся регионов - ВБ

Южная Азия будет наиболее быстро растущим регионом развивающихся стран в ближайшие несколько лет, говорится в докладе South Asia Development Update Всемирного банка (ВБ).
ВБ улучшил прогноз роста ВВП Южной Азии на 2023 год до 5,8% с ожидавшихся в апреле 5,6%. При этом ожидания на следующий год в отношении региона, куда входят Индия, Пакистан, Бангладеш, Бутан, Непал, Мальдивы и Шри-Ланка, понижены до 5,6% с 5,9%. В 2025 году также предполагается экономический рост в 5,6%.
Международная организация также пересмотрела оценку увеличения ВВП Индии в 2022/2023 финансовом году до 7,2% с апрельских 6,9% и сохранила прогноз на 12 месяцев, завершающихся в марте 2024 года, на уровне 6,3%. В 2024/2025 фингоду индийская экономика ускорит рост до 6,4%, прогнозирует Всемирный банк.
"Несмотря на замедление постпандемийного восстановления индийской экономики, ожидается, что она продолжит расти более высокими темпами, чем другие крупные развивающиеся рынки и экономики", - отмечается в докладе.
При этом негативное влияние ужесточения денежно-кредитной политики на внутренний спрос, скорее всего, достигнет пика в следующем году, а низкий уровень внешнего долга Индии и устойчивое положение представителей финансового и корпоративного секторов сгладят эффект от охлаждения глобального спроса и роста процентных ставок, пишет ВБ.
Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз увеличения ВВП Китая в 2024 году до 4,4% с ожидавшихся в апреле 4,8%. Оценка экономического роста на текущий год сохранена на уровне 5,1%.
По прогнозам ВБ, в 2023 году рост в развивающихся странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона составит 5%, в следующем году - 4,5%. Ранее предполагалось повышение на 5,1% и 4,8% соответственно.
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