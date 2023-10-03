Нефтетрейдеры Кыргызстана опасаются дефицита топлива в стране из-за проблем с его транзитом через Казахстан

Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) может возникнуть в Кыргызстане в конце октября из-за трудностей с их транзитом через соседний Казахстан, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

"Проблема с транзитом по территории Казахстана может привести к дефициту ГСМ на топливном рынке Кыргызстана уже через 20 дней. Этот вопрос должен быть урегулирован на межправительственном уровне между двумя странами", - говорится в заявлении ассоциации.

По ее информации, с 1 сентября ж/д оператор "Казахстан темир жолы" ("Железные дороги Казахстана") без официального уведомления участников перевозочного процесса перестал согласовывать месячные и дополнительные планы перевозок транзитных грузов ГСМ по неизвестным причинам.

"Отечественные компании-нефтетрейдеры совместно с "Кыргыз темир жолу" пытаются самостоятельно решить проблему. Но на сегодня практически все заявленные планы на октябрь отклонены "Казахстан темир жолы", - говорится в заявлении.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров, годовое потребление ГСМ в Кыргызстане составляет порядка 1,5 млн тонн. Из них 100-150 тыс. тонн производится внутри страны, а 1,2 млн тонн импортируется из России. На текущий год индикативный баланс по беспошлинным поставкам топлива из РФ принят в следующих параметрах: 460 тыс. тонн бензина, 485 тыс. тонн дизельного топлива, 150 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тыс. тонн нефти и 60 тыс. тонн нефтяного битума.