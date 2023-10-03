Нефтетрейдеры Кыргызстана опасаются дефицита топлива в стране из-за проблем с его транзитом через Казахстан

Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) может возникнуть в Кыргызстане в конце октября из-за трудностей с их транзитом через соседний Казахстан, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.
"Проблема с транзитом по территории Казахстана может привести к дефициту ГСМ на топливном рынке Кыргызстана уже через 20 дней. Этот вопрос должен быть урегулирован на межправительственном уровне между двумя странами", - говорится в заявлении ассоциации.
По ее информации, с 1 сентября ж/д оператор "Казахстан темир жолы" ("Железные дороги Казахстана") без официального уведомления участников перевозочного процесса перестал согласовывать месячные и дополнительные планы перевозок транзитных грузов ГСМ по неизвестным причинам.
"Отечественные компании-нефтетрейдеры совместно с "Кыргыз темир жолу" пытаются самостоятельно решить проблему. Но на сегодня практически все заявленные планы на октябрь отклонены "Казахстан темир жолы", - говорится в заявлении.
По данным Ассоциации нефтетрейдеров, годовое потребление ГСМ в Кыргызстане составляет порядка 1,5 млн тонн. Из них 100-150 тыс. тонн производится внутри страны, а 1,2 млн тонн импортируется из России. На текущий год индикативный баланс по беспошлинным поставкам топлива из РФ принят в следующих параметрах: 460 тыс. тонн бензина, 485 тыс. тонн дизельного топлива, 150 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тыс. тонн нефти и 60 тыс. тонн нефтяного битума.
Халафов обсудит в Иране отношения Баку и Тегерана, процессы на Южном Кавказе
Алиев пригласил корейские компании принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
В Китае объявлен «желтый» уровень опасности из-за тайфуна «Коину»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС