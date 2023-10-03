Одна из крупнейших в Узбекистане нефтегазовых компаний Saneg сменила гендиректора

Новым генеральным директором одной из крупнейших в Узбекистане нефтегазовых компаний Sanoat Energetika Guruhi (Saneg, ранее - SEG, до ноября 2021 года - Jizzakh Petroleum) назначен Тулкин Юсупов, занимавший должность первого заместителя гендиректора - исполнительного директора дивизиона "Добыча".

Как сообщила Saneg, Шокир Файзуллаев, руководившей компанией с июня 2017 по сентябрь 2023 года, стал главным советником гендиректора.

Юсупов, 1980 года рождения, выпускник Ташкентского государственного экономического университета, получил квалификацию специалиста по буровым технологиям в Техасском университете США, прошел профессиональную программу менеджмента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Осаке.

Он начал работу в Sanoat Energetika Guruhi в 2021 году в должности заместителя гендиректора по инновационному развитию и технологиям. В 2022 году возглавил дивизион "Добыча", занимался вопросами повышения и интенсификации нефтегазодобычи.

Sanoat Energetika Guruhi ("Промышленная энергетическая группа") является исполнителем правительственной программы повышения нефтедобычи, владеет правами недропользования на 103 нефтегазовых месторождения. На ее долю приходится около 80% добычи нефти в стране. Компания занимается переработкой сырья на Ферганском НПЗ, который с мая 2022 года входит в состав Saneg.

Общий объем добычи нефти Saneg в 2022 году составил 586,4 тыс. тонн, газа - 1 млрд кубометров. В прошлом году компания реализовала на внутреннем рынке свыше 320 тыс. тонн дизельного топлива и более 250 тыс. тонн бензина различных марок.