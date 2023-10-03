Полиция задержала стрелка, убившего трех человек в торговом центре в Бангкоке

Сотрудники полиции задержали подростка, который ранее во вторник открыл огонь в торговом центре в Бангкоке, сообщает газета The Bangkok Post.
Три человека погибли, еще четыре получили ранения. Один из пострадавших - иностранец, но его национальность не уточняется.
Ранее поступала информация о том, что в торговом центре в центре города слышны звуки стрельбы, сотни посетителей в срочном порядке покинули здание, полиция оцепила место происшествия.
По данным издания, задержанному - 14 лет, во время нападения он был одет в черную футболку и штаны камуфляжного цвета.
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