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Дальнее зарубежье 03.10.2023 17:03

Полиция задержала стрелка, убившего трех человек в торговом центре в Бангкоке

Сотрудники полиции задержали подростка, который ранее во вторник открыл огонь в торговом центре в Бангкоке, сообщает газета The Bangkok Post.

Три человека погибли, еще четыре получили ранения. Один из пострадавших - иностранец, но его национальность не уточняется.

Ранее поступала информация о том, что в торговом центре в центре города слышны звуки стрельбы, сотни посетителей в срочном порядке покинули здание, полиция оцепила место происшествия.

По данным издания, задержанному - 14 лет, во время нападения он был одет в черную футболку и штаны камуфляжного цвета.

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Тэги: ТАИЛАНД, БАНГКОК, СТРЕЛЬБА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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