Король Испании поручил Санчесу попробовать сформировать правительство

Испанский король Филипп VI предложил действующему премьеру, социалисту Педро Санчесу, попытаться сформировать следующее правительство Испании, сообщают во вторник местные СМИ.
Это - ожидаемый шаг после того, как победившие на недавних парламентских выборах правые не смогли сформировать правящую коалицию.
Однако для успеха как отмечают испанские СМИ, Санчесу нужна поддержка в парламенте со стороны других партий, например, выступающих за независимость Каталонии.
Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования нового правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, однако потерпел неудачу.
Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов, которые должны будут состояться 14 января 2024 года.
На всеобщих выборах, прошедших в Испании 23 июля текущего года по решению премьер-министра Педро Санчеса, который обосновал их необходимость неудачными результатами его Социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, Народная партия получила наибольшее число мест в парламенте - 136, однако не получила парламентского большинства. Социалисты со 121 местом стали второй силой в новом составе парламента.
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