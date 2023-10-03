Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.779 RUR   0.017 GBR   2.051 TRY   0.0618

Цена на нефть

02.10 $/bbl +/- WTI 88.82 -1.97 Brent 90.71 -1.49

Дальнее зарубежье 03.10.2023 17:27

Король Испании поручил Санчесу попробовать сформировать правительство

Испанский король Филипп VI предложил действующему премьеру, социалисту Педро Санчесу, попытаться сформировать следующее правительство Испании, сообщают во вторник местные СМИ.

Это - ожидаемый шаг после того, как победившие на недавних парламентских выборах правые не смогли сформировать правящую коалицию.

Однако для успеха как отмечают испанские СМИ, Санчесу нужна поддержка в парламенте со стороны других партий, например, выступающих за независимость Каталонии.

Ранее попытку набрать достаточное количество голосов в парламенте для формирования нового правительства предпринял лидер Народной партии Альберто Фейхоо, однако потерпел неудачу.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов, которые должны будут состояться 14 января 2024 года.

На всеобщих выборах, прошедших в Испании 23 июля текущего года по решению премьер-министра Педро Санчеса, который обосновал их необходимость неудачными результатами его Социалистической рабочей партии на региональных и муниципальных выборах, Народная партия получила наибольшее число мест в парламенте - 136, однако не получила парламентского большинства. Социалисты со 121 местом стали второй силой в новом составе парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Король Испании начал новый раунд переговоров по вопросу формирования нового правительства Испанский король уходит на карантин после контакта с заразившимся COVID-19 Бывший король Испании поселился в одном из самых дорогих отелей мира в Абу-Даби Бывший король Испании Хуан Карлос перенесет операцию на сердце Король Испании принимает Лаврова во дворце Сарсуэла Король Испании собирается 1 июля в Москву поддержать национальную сборную на матче с Россией Грузинский премьер встретился с испанским королем и получил от "Реала" футболку с номером "1" В Испании короля Марокко приняли за преступника Первым зарубежным визитом нового короля Испании станет поездка в Ватикан Глава Азербайджана поздравил короля Испании с восхождением на трон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az