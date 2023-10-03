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Транспорт и связь 03.10.2023 18:32

Азербайджан в 2026-2028г планирует запустить два новых спутника

В рамках проходящего в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса «Космическое агентство Азербайджана» (Azerkosmos) и Israel Aerospace Industries (IAI) подписали соглашение о сотрудничестве по разработке новых спутников наблюдения Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, согласно контракту, в рамках программы «Azersky-2» будут разработаны два спутника. Это будут спутники дистанционного наблюдения Земли с электрооптическими датчиками высокого разрешения. IAI с участием азербайджанских специалистов спроектирует, соберет, интегрирует и протестирует первый спутник.

Израильские эксперты также окажут поддержку Azerkosmos в проектировании центра разработки спутников, который будет создан в Азербайджане. Опыт, накопленный азербайджанскими специалистами, позволит произвести второй спутник в Азербайджане.

В рамках программы IAI предоставит все необходимые наземные системы для управления и эксплуатации системой «Azersky-2» в Азербайджане. Местные специалисты пройдут обучение по контролю за спутниками и обработке спутниковых изображений. Спутники будут запущены в 2026 и 2028 годах. Ракета-носитель, которая поднимет спутник на орбиту, станет известна в ближайшие месяцы.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года. В апреле 2023 года спутник "Azersky" на год раньше запланированного прекратил свою миссию.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

Azerkosmos создан в 2010 году. В его функции входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СПУТНИКИ, ЗАПУСК

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