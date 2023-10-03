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Транспорт и связь 03.10.2023 21:59

Авиаперевозки грузов в мире в августе выросли впервые за 19 месяцев - IATA

Спрос на грузовые авиаперевозки в мире вырос в августе впервые за 19 месяцев (с февраля 2022 года), сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Показатель в тонно-километрах увеличился на 1,5% относительно августа прошлого года. Объем перевозок в абсолютном выражении не приводится.

"Первый рост в годовом исчислении за 19 месяцев это, безусловно, приятная новость, - отмечает генеральный директор IATA Уилли Уолш. - Однако сравнение идет с низкой базой 2022 года, и рыночные сигналы неоднозначны".

В частности, объем трансграничной торговли в мире в июле упал по итогам четвертого месяца подряд - на 3,2% г/г, что отражает ослабление спроса и общее ухудшение макроэкономических условий, отмечается в сообщении.

Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в августе повышение грузоперевозок на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, Латинской Америки - на 6,2%, Ближнего Востока - на 1,4%. Между тем авиаперевозчики Северной Америки сократили их на 1,2%, Европы - на 0,2%, Африки - на 4,7%.

IATA представляет около 300 авиакомпаний со всего мира, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.

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Тэги: МИР, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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