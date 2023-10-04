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Регион 04.10.2023 11:28

Экс-омбудсмен Армении возглавила Службу внешней разведки страны

Бывший омбудсмен Армении Кристинне Григорян назначена начальником Службы внешней разведки.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий указ премьер Армении Никол Пашинян подписал в среду.

С января 2022 года по январь 2023 года 42-летняя Григорян занимала должность защитника прав человека Армении.

Служба внешней разведки Армении была создана в декабре прошлого года. Григорян стала первым ее руководителем. В СВР входит блок внешней разведки, который выведен из Службы нацбезопасности.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РАЗВЕДКА, РУКОВОДСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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