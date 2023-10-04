Экс-омбудсмен Армении возглавила Службу внешней разведки страны

Бывший омбудсмен Армении Кристинне Григорян назначена начальником Службы внешней разведки.
Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий указ премьер Армении Никол Пашинян подписал в среду.
С января 2022 года по январь 2023 года 42-летняя Григорян занимала должность защитника прав человека Армении.
Служба внешней разведки Армении была создана в декабре прошлого года. Григорян стала первым ее руководителем. В СВР входит блок внешней разведки, который выведен из Службы нацбезопасности.
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