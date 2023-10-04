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Финансы 04.10.2023 16:25

ROA банковской системы Азербайджана в I полугодии 2023г снизился до 18.5% с 19.3% по итогам 2022г - ЦБ

Совокупный капитал банков Азербайджана за первое полугодие 2023 года вырос на 6,5%, тогда как коэффициент адекватности капитала снизился до18,5%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такие данные приведены в отчете о финансовой стабильности за первое полугодие 2023 года, опубликованного на сайте Центробанка Азербайджана.

«За шесть месяцев 2023 года объем совокупного капитала банковского сектора вырос на 6,5% или 336 млн манатов, до 5,537 млрд манатов. Коэффициент адекватности капитала (ROA) по сектору за период сократился на 0,8 п.п., составив 18,5%, что было обеспечено за счет большего роста активов, взвешенных с учетом риска», - отмечает ЦБ.

Как отметили в ЦБА, основным драйвером наращивания совокупного капитала выступил рост капитала первого уровня: вырос на 14,9% или 612 млн манатов, достигнув 4,71 млрд манатов.

«Рост капитала в основном был осуществлен за счет генерации внутрибанковской прибыли. Так, объем капитала первого уровня увеличился в основном за счет направления прошлогодней прибыли на нераспределенную чистую прибыль», - подчеркивается в информации.

По данным ЦБА, со стороны одного банка за 6 месяцев текущего года была осуществлена капитальная инъекция в объеме 55 млн манатов.

Вместе с тем, на фоне сокращения совокупных активов на 4% (на 1,8 млрд манатов) объем активов, взвешенных с учетом риска, вырос на 11,2% (3 млрд манатов), что привело к росту соотношения активов, взвешенных с учетом риска, к совокупным активам на 9 п.п. - до 66%. «Это стало возможным за счет мер, принятых, начиная с 2021 года: ужесточение пруденциальных требований, повышение требований по активам, взвешенных с учетом риска, включая операционные и рыночные риски. Большая часть активов, взвешенных с учетом риска, была сформирована за счет кредитных рисков (90%)», - отмечает ЦБА.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, СОВОКУПНЫЙ


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